Война пришла на территорию РФ: "события" в Курской области стали главными для жителей России

Фото: Операция ВСУ в Курской области стало главным событием для жителей России (Виталий Носач, РБК-Украина)

Операция ВСУ в Курской области стала главным событием для жителей России в августе 2024 года. Социологи задавали открытый вопрос, без подсказок.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные опроса независимого "Левада-центра".

"События в Курской области" в качестве главного события назвали 40% жителей России. Еще 12% назвали главным событием войну против Украины. Атаки дронов на Белгородскую и другие регионы России запомнился 5% жителей России. Арест Павла Дурова упомянули 3% респондентов. Олимпиаду в Париже и тот факт, что Россию на нее не пустили, вспомнили 2% опрошенных. Опрос "Левада-центра" проведен с 22 по 28 августа 2024 года среди 1619 человек. Исследование проводится на дому у респондента методом личного интервью. Статистическая погрешность (с вероятностью 0,95) не превышает 3,4%.