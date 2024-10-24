Жители России утратили интерес к операции ВСУ в Курской области

Самым запомнившимся событием сентября 2024 года, как и месяц назад, опрошенные жители России назвали "события" в Курской области. Однако их значимость существенно снизилась - 12% (40% в августе 2024 года).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные опроса независимого " Левада-центра ".

Кроме того, военные действия в Украине упоминали 11% респондентов, события на Ближнем Востоке - 6%, атаки беспилотников на территорию России - 5%.

Однако почти половина опрошенных не смогли назвать ни одного события (нет запомнившихся событий - 22%, затруднились ответить 23%).

Опрос "Левада-центра" проведен с 26 сентября по 2 октября 2024 года среди 1606 человек. Исследование проводится на дому у респондента методом личного интервью. Статистическая погрешность (с вероятностью 0,95) не превышает 3,4%.