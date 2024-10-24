Жителі Росії втратили інтерес до операції ЗСУ у Курській області

Найбільшою подією вересня 2024 року, як і місяць тому, опитані жителі Росії назвали "події" в Курській області. Проте їхня значимість суттєво знизилася - 12% (40% у серпні 2024 року).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані опитування незалежного " Левада-центру ".

Опитування "Левада-центру" проведено з 26 вересня до 2 жовтня 2024 року серед 1606 осіб. Дослідження проводиться вдома у респондента шляхом особистого інтерв'ю. Статистична похибка (з ймовірністю 0,95) вбирається у 3,4%.

Проте майже половина опитаних не змогли назвати жодної події (немає подій, що запам'яталися - 22%, важко відповісти 23%).

Крім того, військові дії в Україні згадували 11% респондентів, події на Близькому Сході – 6%, атаки безпілотників на територію Росії – 5%.

Нагадаємо, Збройні сили України розпочали операцію у Курській області 6 серпня, зайнявши близько 1 тисячі квадратних кілометрів.

За даними центру Разумкова, більшість українців (58%) підтримали операцію ЗСУ. Респондентів запитували, як вони ставляться до того, що українські війська ведуть бойові дії не лише на території України, а й на Росії. Ставилися до цього негативно 20% опитаних, 7% - байдуже, і 16% не визначились.

За даними "Левада-центру", операція ЗСУ у Курській області стала головною подією для жителів Росії у серпні 2024 року. Так заявило 40% респондентів.