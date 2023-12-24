Жители оккупированных территорий Украины все больше недовольны захватчиками - ЦНС

Люди под оккупацией все больше испытывают недовольство "властями".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр национального сопротивления (ЦНС).

Это связано с тем, что захватчики не могут улучшить социально-экономическую ситуацию на оккупированных территориях восточной Украины.

Сотрудники ЦНС выявили причины, по которым местные жители недовольны. Основные из них следующие:

отсутствие работы. На оккупированные территории приезжают трудовые мигранты из стран Центральной Азии. Это приводит к тому, что местные жители не могут найти работу;

На оккупированные территории приезжают трудовые мигранты из стран Центральной Азии. Это приводит к тому, что местные жители не могут найти работу; проблемы с отоплением. Система централизованного отопления работает с перебоями.

Система централизованного отопления работает с перебоями. отсутствие медицинской помощи. Медицинские учреждения на оккупированных территориях находятся в плохом состоянии, и у врачей не всегда есть необходимые лекарства и оборудование. К тому же, сейчас без российского паспорта получить медпомощь невозможно.

Медицинские учреждения на оккупированных территориях находятся в плохом состоянии, и у врачей не всегда есть необходимые лекарства и оборудование. К тому же, сейчас без российского паспорта получить медпомощь невозможно. невыплата социальных выплат. Оккупационные власти не выплачивают социальные выплаты местным жителям, особенно людям пенсионного возраста. Из-за этого людям приходится выживать.

На захваченных территориях лучшая жизнь осталась лишь "на бумаге и по телевидению".

"Оккупанты не хотели и не хотят улучшать социально-экономический уровень на захваченных территориях", - добавили в ЦНС.

Жизнь в оккупации

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