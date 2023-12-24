ua en ru
Вс, 24 декабря News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Жители оккупированных территорий Украины все больше недовольны захватчиками - ЦНС

Воскресенье 24 декабря 2023 02:28
UA EN RU
Жители оккупированных территорий Украины все больше недовольны захватчиками - ЦНС Фото: жители оккупированных территорий Украины все больше недовольны захватчиками (GettyImages)
Автор: Владислав Прийменко

Люди под оккупацией все больше испытывают недовольство "властями".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр национального сопротивления (ЦНС).

Это связано с тем, что захватчики не могут улучшить социально-экономическую ситуацию на оккупированных территориях восточной Украины.

Сотрудники ЦНС выявили причины, по которым местные жители недовольны. Основные из них следующие:

  • отсутствие работы. На оккупированные территории приезжают трудовые мигранты из стран Центральной Азии. Это приводит к тому, что местные жители не могут найти работу;
  • проблемы с отоплением. Система централизованного отопления работает с перебоями.
  • отсутствие медицинской помощи. Медицинские учреждения на оккупированных территориях находятся в плохом состоянии, и у врачей не всегда есть необходимые лекарства и оборудование. К тому же, сейчас без российского паспорта получить медпомощь невозможно.
  • невыплата социальных выплат. Оккупационные власти не выплачивают социальные выплаты местным жителям, особенно людям пенсионного возраста. Из-за этого людям приходится выживать.

На захваченных территориях лучшая жизнь осталась лишь "на бумаге и по телевидению".

"Оккупанты не хотели и не хотят улучшать социально-экономический уровень на захваченных территориях", - добавили в ЦНС.

Жизнь в оккупации

Ранее мы писали, что оккупанты хотят ускорить присоединение захваченных территорий юга и востока Украины к политическому и правовому полю РФ.

Также мы писали, что оккупанты вывозят украинских детей на пропагандистские мероприятия в Москву

К слову, россияне готовятся к фальсификациям "выборов президента РФ" на оккупированных территориях Украины.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Донбасс Война в Украине Луганск Донецкая область Запорожская область Херсонская область
NEWS
Европейская разведка предполагает нападение России на Европу зимой 2024-2025, - Bild
Европейская разведка предполагает нападение России на Европу зимой 2024-2025, - Bild
DAILY
Авдеевка, Купянск и "качели" под Бахмутом. Где Россия пытается прорвать оборону ВСУ
Данила Крамаренкообозреватель РБК-Украина Авдеевка, Купянск и "качели" под Бахмутом. Где Россия пытается прорвать оборону ВСУ