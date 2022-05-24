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У Миколаївській області дозволили продаж алкоголю у будні, але є нюанс

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Миколаївська область, Вівторок 24 травня 2022 18:25
У Миколаївській області дозволили продаж алкоголю у будні, але є нюанс Фото: Миколаївці з 25 травня зможуть купувати алкоголь щодня, але не весь (Getty Images)
Автор: Антон Федорців

Із 25 травня мешканці Миколаївської області зможуть купувати алкогольні напої в будні. Щоправда, розпорядження голови обласної військової адміністрації Віталія Кіма містить винятки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис Миколаївської ОДА у Facebook.

Керівництво Миколаївщини внесло зміни в порядок продажу алкоголю на території області. Кім доповнив новими пунктами розпорядження від 28 лютого.

"Так, з 25 травня у будні дні дозволяється продаж слабоалкогольних напоїв, пива і вина на строк дії воєнного стану в Україні. Натомість торгівля алкогольними напоями та речовинами, виробленими на спиртовій основі дозволяється тільки у вихідні дні", – йдеться в повідомленні.

Натомість військовослужбовцям ЗСУ та інших формувань продаж алкогольних напоїв на спиртовій основі, зокрема й слабоалкогольних, забороняється. Терміни "алкогольні напої", "слабоалкогольні напої", "пиво" та "вино" в розпорядженні застосували в передбачених законодавством значеннях.

Минулого тижня керівництво області дозволило продаж слабоалкогольних напоїв на літніх майданчиках і у барах. Тоді зміни запровадили на тиждень.

До слова, місто Южноукраїнськ на Миколаївщині вирішило дерусифікувати назву.

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Миколаївська область Николаевская ОГА Виталий Ким
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