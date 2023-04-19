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Жителей Киева и области предупредили о звуках взрывов

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Киев, Среда 19 апреля 2023 11:16
Жителей Киева и области предупредили о звуках взрывов Фото: в Киевской области сегодня будут работать саперы (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Сегодня, 19 апреля, жители Киева и области могут слышать звуки взрывов. Вблизи столицы будут работать саперы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Киевскую ОВА.

Отмечается, что сегодня в Бучанском районе специалисты будут уничтожать взрывоопасные предметы. Потому, вероятно, жители будут слышать взрывы.

"Из-за этого в некоторых общинах области возможно будет слышно звуки взрывов. Сохраняйте спокойствие и соблюдайте правила безопасности", - говорится в сообщении.

Напомним, в Киеве из-за поднятия уровня воды в Днепре затопило парки и частные дома на Левом берегу.

В военной администрации сообщили, что вода в столице начала отступать, хотя некоторые районы остаются подтопленными.

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