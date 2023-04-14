В Ивано-Франковской области могут слышать взрывы: в чем дело
Фото: в Ивано-Франковской области могут слышны взрывы (facebook/MinistryofDefence)
В Ивано-Франковской области в пятницу, 14 апреля запланированы учения военных. Из-за этого возможны звуки взрывов.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на главу Ивано-Франковской ОВА Светлану Онищук в Telegram.
"Сегодня тоже может быть громко! Наши военные проводят учения, поэтому, когда услышите звуки взрывов во время когда нет воздушной тревоги, сохраняйте спокойствие", - написала Светлана Онищук.
Напомним, вчера в Киевской области обезвреживали взрывчатки.
Также вчера в Ивано-Франковской области проводили учения военных и местные могли слышать звуки взрывов.
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