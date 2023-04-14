В Ивано-Франковской области могут слышать взрывы: в чем дело

Фото: в Ивано-Франковской области могут слышны взрывы (facebook/MinistryofDefence)

В Ивано-Франковской области в пятницу, 14 апреля запланированы учения военных. Из-за этого возможны звуки взрывов.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на главу Ивано-Франковской ОВА Светлану Онищук в Telegram.