ua ru
Чт, 05 января News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Жителей Ивано-Франковской области предупредили о взрывах

Новина українською →
Ивано-Франковск, Четверг 05 января 2023 08:24
Жителей Ивано-Франковской области предупредили о взрывах Фото: жителей Ивано-Франковской области предупредили о взрывах (GettyImages)
Автор: Наталия Гурковская

В четверг, 5 января, в Ивано-Франковской области будут раздаваться взрывы. Тревоги объявлено не будет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Ивано-Франковской области Светланы Онищук.

"Если вы сегодня будете слышать звуки взрывов во время, когда нет воздушной тревоги, не пугайтесь", - предупредила она.

По ее словам, это военные будут проводить учения.

Атака на Ивано-Франковскую область 29 декабря

Во время массированной атаки РФ на Украину в четверг, 29 декабря, одна из ракет попала в дом в одном из сел Ивано-Франковской области.

Также российские оккупанты попали в один из энергетических объектов Ивано-Франковской области. Возник пожар.

Как сообщалось, в субботу, 31 декабря, в Ивано-Франковской области также раздавались взрывы. Местных жителей просили не беспокоиться. Были обезврежены остатки ракеты, которая 29 декабря попала в жилой дом в Тлумацкой общине.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Ивано-Франковск вибухи
NEWS
Не только танки. Зеленский рассказал о разговоре с Макроном
Не только танки. Зеленский рассказал о разговоре с Макроном
DAILY
Вадим Скибицкий, ГУР: Россия уже прошла стратегический резерв по всем видам ракет
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Вадим Скибицкий, ГУР: Россия уже прошла стратегический резерв по всем видам ракет