В Киевской области предупредили о взрывах: в чем причина

В Киевской области сегодня, 5 января могут слышать звуки взрывов. Причиной тому являются учения для саперов, которые проходят в Вышгородском районе.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Telegram-канал Киевской ОВА.

"Сегодня, 5 января, на территории Вышгородского района проводятся учения для саперов. В планах мероприятий - отработка навыков изъятия и ликвидации взрывоопасных предметов. В связи с этим в некоторых общинах можно слышать звуки взрывов", - говорится в сообщении.

Напомним, что жителей Ивано-Франковской области также предупредили о взрывах.

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