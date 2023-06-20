ВСУ успешно продвигаются по двум направлениям и закрепляются на занятых рубежах

Украинские войска успешно продвигаются на Мелитопольском и Бердянском направлениях. В настоящее время ВСУ закрепляются на занятых рубежах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сводку спикера Генштаба ВСУ Андрея Ковалева во время прямого включения из Military Media Center в телемарафоне.

"За прошедшие сутки на направлениях Новодаровка - Приютное, Макаровка - Ровнополь и Новоданиловка - Работино украинские военные имели частичный успех, закрепляются на достигнутых рубежах", - сказал он.

ВСУ успешно продвигаются на Мелитопольском и Бердянском направлениях (deepstatemap.live)

Как ведет себя враг?

По словам Ковалева, оккупанты сосредотачивают основные усилия на ведении обороны и недопущении продвижения украинских войск, применяет резервы, пытался восстановить утраченное положение.

Потери РФ в Украине

По данным на утро 20 июня ВСУ уничтожили еще 1010 оккупантов за прошедшие сутки и "приземлили" вертолет. За последнее время украинские военные уничтожили уже 7 вертолетов противника. Что касается последнего, то этот Ка-52 сбили на донецком направлении.