Враг активизировался на Лимано-Купянском направлении. Там ВСУ уничтожили почти 150 россиян

Российские оккупанты активизировались на Лимано-Купянском направлении. Но украинские военные нанесли врагу значительные потери - как в технике, так и в живой силе.

Об этом заявил спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый, передает РБК-Украина со ссылкой на его комментарий в эфире телемарафона.

"Враг активизировался на Лимано-Купянском направлении. За эти сутки он совершил 21 атаку", - рассказал он.

Тактика врага

По данным Череватого, главной атакующей силой были так называемые штурмовые роты "Шторм Z". По словам спикера, РФ повторяет на этом направлении практику, которую ранее использовала в районе Бахмута, что "привело к таким же последствиям".

Потери оккупантов

За сутки на этом направлении были уничтожены 146 оккупантов, а 190 ранены.

Кроме того, подбито:

танк Т-72;

три БМП-2;

одну БМП-1;

самоходную артиллерийскую установку;

склад с боеприпасами и два автомобиля, которые подвозили боеприпасы.

Активизация РФ на Лиманском направлении

Как рассказывал спикер Генерального штаба Вооруженных Сил Украины Андрей Ковалев во время прямого включения из Military Media Center в телемарафоне утром, силы обороны продолжают сдерживать наступление российских войск на Лиманском, Бахмутском и Купянском направлениях.

"Особенно тяжелые бои продолжаются на Лиманском направлении в районе населенных пунктов Ямполевка, Торское, западнее Дибровы, Григоровки, Спорного Донецкой области", - рассказал он.

Ковалев добавил, что украинские военные мужественно держат оборону, нанося противнику ощутимые потери в живой силе и технике.

Кроме того, он рассказал, что украинские войска имеют успех на Мелитопольском и Бердянском направлениях. В настоящее время ВСУ закрепляются на занятых рубежах.