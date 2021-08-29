Жителі Німеччини вийшли на антикарантинні протести: поліція заарештувала більше сотні

В Німеччині тисячі людей вийшли на вулиці, виступаючи проти нових обмежень через коронавірус. В результаті поліція заарештувала більше сотні людей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Associated Press.

Поліція заборонила дев'ять демонстрацій, запланованих на суботу. А суд дозволив проведення лише одного заходу, який розрахований на 500 осіб, у суботу та неділю. Тим не менш, тисячі людей проігнорували заборони і висловили свою незгоду з заходами уряду. Протестувальники пройшли через райони Берліна Пренцлауер-Берг і Мітте.

На вулиці вивели понад 2000 поліцейських. Вони були розміщені по всьому місту, щоб реагувати на тих, хто з'явився, незважаючи на заборони. Під час акції протесту поліція застосовувала перцеві балончики, щоб розігнати натовп.

У самій поліції заявили, що затримали понад 100 протестувальників і склали десятки протоколів й кримінальних скарг.