Жители Германии вышли на антикарантинные протесты: полиция арестовала больше сотни

В Германии тысячи людей вышли на улицы, выступая против новых ограничений из-за коронавируса. В результате полиция арестовала больше сотни людей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Associated Press.

Полиция запретила девять демонстраций, запланированных на субботу. А суд разрешил проведение только одного мероприятия, которое рассчитано на 500 человек, в субботу и воскресенье. Тем не менее, тысячи людей проигнорировали запреты и выразили свое несогласие с мерами правительства. Протестующие прошли через районы Берлина Пренцлауэр-Берг и Митте.

На улицы вывели более 2000 полицейских. Они были размещены по всему городу, чтобы реагировать на тех, кто явился, несмотря на запреты. Во время акции протеста полиция применяла перцовые баллончики, чтобы разогнать толпу.

В самой полиции заявили, что задержали более 100 протестующих и составили десятки протоколов и уголовных жалоб.