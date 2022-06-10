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Жителів Слов'янська та Бахмута закликають евакуюватися завчасно

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Донбас, П'ятниця 10 червня 2022 13:21
Жителів Слов'янська та Бахмута закликають евакуюватися завчасно Фото: жителів Слов'янська та Бахмута закликають евакуюватися (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Жителів Донецької області просять евакуюватися завчасно, до початку посилення бойових дій. Зокрема, це стосується жителів Слов’янська та Бахмута.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на очільника Донецької ОВА Павла Кириленка у Telegram.

Глава адміністрації зазначив, що в мережі поширюється інформація, що начебто при загостренні бойових дій буде заборонена евакуація зі Слов'янська та Бахмута. Він назвав дані повідомлення фейком.

Проте Кириленко закликав бажаючих евакуюватися завчасно. Під час активних обстрілів існує велика загроза та небезпека не тільки для тих, хто виїжджає, але й для тих, хто вивозить.

"Тому я вкотре закликаю: евакуюйтесь! Не чекайте, поки активні бойові дії дійдуть до вашого дому!" - додав Кириленко.

Нагадаємо, за останню добу українські військові відбили сім атак окупантів на Донбасі.

Також, не дивлячись на потужні обстріли з боку російських військ, з Лисичанська вдалося евакуювати 16 людей, з яких троє - діти.

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