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Жителей Славянска и Бахмута призывают эвакуироваться заранее

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Донбасс, Пятница 10 июня 2022 13:21
Жителей Славянска и Бахмута призывают эвакуироваться заранее Фото: жителей Славянска и Бахмута призывают эвакуироваться (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Жителей Донецкой области просят эвакуироваться заранее, до начала усиления боевых действий. В частности, это касается жителей Славянска и Бахмута.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Донецкой ОВА Павла Кириленко в Telegram.

Глава администрации отметил, что в сети распространяется информация, что якобы при обострении боевых действий будет запрещена эвакуация из Славянска и Бахмута. Он назвал данные сообщения фейком.

Однако Кириленко призвал желающих эвакуироваться заблаговременно. Во время активных обстрелов существует большая угроза и опасность не только для выезжающих, но и для тех, кто вывозит.

"Поэтому я в очередной раз призываю: Эвакуируйтесь! Не ждите, пока активные боевые действия дойдут до вашего дома!"- добавил Кириленко.

Напомним, за последние сутки украинские военные отбили семь атак оккупантов на Донбассе.

Также, несмотря на мощные обстрелы со стороны российских войск, из Лисичанска удалось эвакуировать 16 человек, из которых трое - дети.

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