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В Луганській області вдалося провести успішну евакуацію: серед врятованих є діти

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Лисичанськ, П'ятниця 10 червня 2022 09:06
В Луганській області вдалося провести успішну евакуацію: серед врятованих є діти Фото: в Луганській області вдалося провести успішну евакуацію (Getty Images)
Автор: Марія Кучерявець

З постійно обстрілюваного Лисичанська (Луганська область) вдалося евакуювати мирних жителів. Загалом було врятовано 16 людей, з яких троє - діти.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Луганської ОВА Сергія Гайдая в Telegram.

"Так, лише за учора співробітниками національної поліції, рятувальниками та волонтерами евакуйовані 16 жителів Лисичанська, серед яких троє малолітніх дітей. Поліцейські протягом дня підвозили бажаючих до визначеного місця евакуації, звідки спеціальним транспортом їх було доправлено до Донецької області", - розповів Гайдай.

Нагадаємо, днем раніше з Лисичанська та Врубівки було евакуйовано 40 людей, а ось із Сєвєродонецька наразі евакуація неможлива.

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Луганськ Лисичанськ евакуація
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