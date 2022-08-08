Мешканців Нікопольського району попередили про загрозу обстрілу

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку очільника Нікопольської РВА Євгена Євтушенка .

Євтушенко нагадав, що у разі небезпеки треба перебувати у сховищі та користуватись правилом "двох стін".

За словами чиновника, росіяни готуються до чергового обстрілу, який може стосуватись міст, сіл, селищ розташованих на березі Каховського водосховища.

Нагадаємо, що останнім часом Нікопольський район регулярно обстрілюють.

Також проти місцевих мешканців намагаються проводити інформаційні кампанії, звинувативши їх у байдужості до жителів Енергодара та інших міст.

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