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Мешканців Нікопольського району попередили про загрозу обстрілу

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Україна, Понеділок 08 серпня 2022 22:25
Мешканців Нікопольського району попередили про загрозу обстрілу Фото: Мешканців Нікопольського району попередили про загрозу обстрілу (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

Російська армія планує обстріляти населені пункти, які розташовані поблизу Каховського водосховища.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку очільника Нікопольської РВА Євгена Євтушенка.

За словами чиновника, росіяни готуються до чергового обстрілу, який може стосуватись міст, сіл, селищ розташованих на березі Каховського водосховища.

Євтушенко нагадав, що у разі небезпеки треба перебувати у сховищі та користуватись правилом "двох стін".

Нагадаємо, що останнім часом Нікопольський район регулярно обстрілюють.

Також проти місцевих мешканців намагаються проводити інформаційні кампанії, звинувативши їх у байдужості до жителів Енергодара та інших міст.

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