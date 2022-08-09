Окупанти випустили по Нікополю три пакети реактивних боєприпасів, є постраждалий

У ніч на вівторок, 9 серпня, російські військові випустили по Нікополю три пакети реактивних боєприпасів. В результаті обстрілу постраждала одна людина.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення голови Нікопольського РВА Євгена Євтушенка в Telegram .

"Три пакети реактивних боєприпасів по нічному Нікополю. Постраждала промислова інфраструктура, є один поранений", - написав він.

Євтушенко додав, що протягом ночі українські військові завдавали вогняного ураження техніці та живій силі.

"У ординців нововведення-залпи РСЗВ здійснюють покриваючись будинками жителів Водяного і Кам'янки-Дніпровської", - додав глава Нікопольської РВА.

Фото: окупанти випустили по Нікополю три пакети реактивних боєприпасів (t.me/Yevtushenko_E)

Нагадаємо, вночі 7 серпня окупанти обстріляли Нікопольський район - випустили близько 60 снарядів.

Крім того, 6 серпня росіяни також обстрілювали Нікополь під час повітряної тривоги.

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