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Жителів нещодавно звільненого села в Херсонській області просять евакуюватися

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Херсон, П'ятниця 05 серпня 2022 14:39
Жителів нещодавно звільненого села в Херсонській області просять евакуюватися Фото: жителів нещодавно звільненого села в Херсонській області просять евакуюватися (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

Жителів нещодавно звільненої від окупантів Кочубеївської громади Херсонської області просять евакуюватися у зв'язку з можливим контрнаступом російських військ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку громади.

"Ми не можемо сказати, який буде розвиток подій, наші захисники не відійдуть ні на крок, але ви самі бачите куди і як часто "прилітає". Тому настійно рекомендуємо хоча б на найближчий тиждень виїхати з території громади", - йдеться в повідомленні.

Якщо ви знаєте тих, хто хоче виїхати з регіону, але не має можливості, повідомте про це старості або сільському голові.

"На сьогоднішній день ми можемо організувати евакуацію. В критичних умовах це буде неможливо, але віримо, що до цього не дійде", - зазначили в сільській громаді.

Якщо ви плануєте залишитися вдома, то дотримуйтеся наступних правил:

  • намагайтеся не перебувати на відкритих ділянках;
  • завжди майте запас води;
  • слідкуйте, щоб ваш телефон завжди був заряджений;
  • тримайте завжди тривожний чемоданчик на поготові;
  • якщо немає власного авто, попередньо домовтеся з кимось, хто зможе вас забрати в разі термінового виїзду.

Нагадаємо, росіяни в останні тижні стягують свої сили на південь, жертвуючи при цьому широким наступом на сході. Зараз в Херсонській і Запорізькій області вже зосереджено близько 30 батальйонних тактичних груп (БТГр), що становить близько 22 тисяч осіб, що, швидше за все, не фінальна цифра.

Ми також писали, що більшість російських БТГр, які зараз передислоковані на Херсонську і частково на Запорізьку область є десантними підрозділами, в першу чергу призначені для атаки, а не для оборони.

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