Жителів нещодавно звільненого села в Херсонській області просять евакуюватися

Жителів нещодавно звільненої від окупантів Кочубеївської громади Херсонської області просять евакуюватися у зв'язку з можливим контрнаступом російських військ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку громади.

" Ми не можемо сказати, який буде розвиток подій, наші захисники не відійдуть ні на крок, але ви самі бачите куди і як часто "прилітає". Тому настійно рекомендуємо хоча б на найближчий тиждень виїхати з території громади", - йдеться в повідомленні.

Якщо ви знаєте тих, хто хоче виїхати з регіону, але не має можливості, повідомте про це старості або сільському голові.

"На сьогоднішній день ми можемо організувати евакуацію. В критичних умовах це буде неможливо, але віримо, що до цього не дійде", - зазначили в сільській громаді.

Якщо ви плануєте залишитися вдома, то дотримуйтеся наступних правил: