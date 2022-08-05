Жителей недавно освобожденного села в Херсонской области просят эвакуироваться

Жителей недавно освобожденной от оккупантов Кочубеевской общины Херсонской области просят эвакуироваться в связи с возможным контрнаступлением российских войск.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу общины.

" Мы не можем сказать, какое будет развитие событий, наши защитники не отойдут ни на шаг, но вы сами видите куда и как часто "прилетает". Поэтому настоятельно рекомендуем хотя бы на ближайшую неделю уехать с территории общины", - говорится в сообщении.

Если вы знаете тех, кто хочет уехать из региона, но не имеет возможности, сообщите об этом старосте или сельскому голове.

"На сегодняшний день мы можем организовать эвакуацию. В критических условиях это будет невозможно, но верим, что до этого не дойдет", - отметили в сельской общине.

Если вы планируете остаться дома, то придерживайтесь следующих правил: