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Експерти оцінили перспективи наступу окупантів на півдні

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Україна, Четвер 04 серпня 2022 10:12
Експерти оцінили перспективи наступу окупантів на півдні Фото: Росія готує наступ в Херсонській і Запорізькій областях (Getty Images)
Автор: Уляна Безпалько, Владислав Красінський

Росіяни в останні тижні стягують свої сили на південь, жертвуючи при цьому широким наступом на сході. Зараз в Херсонській і Запорізькій області вже зосереджено близько 30 батальйонних тактичних груп (БТГр), що становить близько 22 тисяч осіб, що, швидше за все, не фінальна цифра.

Про це йдеться в матеріалі РБК-Україна "Навіщо Росія стягує війська на південь України і чому їм загрожує розгром".

Опитані виданням аналітики і експерти вважають, що окупанти можуть піти в атаку, намагаючись просунутися до Миколаївської області або до Кривого Рогу. Куди б не рушили російські війська, до перспектив їх плану є великі питання.

Завдяки далекобійній артилерії та системам HIMARS наші захисники утримують на вогневому контролі основні переправи з лівого на правий берег. Це сильно ускладнює перекидання підкріплення і боєприпасів для окупантів.

ЗСУ точково "перфорували" два найважливіших Мости - Антонівський автомобільний і Антонівський Залізничний - по них зараз неможливо проводити транспортування. Ще один міст у селі Дар'ївка, який веде через Інгулець від Нової Каховки до Херсона, знищений.

Окупанти хочуть рятувати обстановку, прокладаючи поромні переправи. Але вони також є легкою метою для наших військ. Досить вдарити тільки по одному з елементів споруди, щоб вивести його з ладу.

Військовий експерт Олег Жданов вважає, що як тільки противник закінчить перекидання військ на Правобережжя, ЗСУ обріжуть їх логістику і візьмуть під вогневий контроль спішно зведені нові переправи. Без регулярних поставок боєприпасів і палива це угруповання буде приречене.

"Навряд чи вони почнуть 5 серпня, як оголошували раніше, вже прозвучали дати 6-8 серпня. Тобто вони ще вагаються: наступати чи сідати в глуху оборону. Якщо вони таки підуть у наступ, то всього, що вони зібрали, вистачить десь на тиждень боїв. А якщо ще й порушити їм постачання, то може навіть і менше", - уточнив експерт.

Він упевнений, що 22 тисяч бійців, які ворог перекинув на Південний фронт, буде недостатньо для масштабного наступу. Така кількість живої сили, згідно з постулатами військової науки, навіть не можна назвати угрупуванням. Це посилений армійський корпус, який за звичайними нормативами може зробити одну операцію до 100 кілометрів. І це без втрат. А вони на цьому напрямку у агресора будуть, і точно чималі.

"Я думаю, що атака російських солдатів завершиться, так і не розпочавшись, тому що бойова робота українських артилеристів дасть свій результат. Навіть незважаючи на такі ресурси - 30 БТГр - плюс вони продовжують накопичувати там резерви - і Запоріжжя, і Миколаїв, і Кривий Ріг серйозно укріплені. Тому росіяни можуть намагатися що-небудь зробити, але не факт, що їм це вдасться", - уточнив екс-начальник прес-служби Генштабу, полковник ЗСУ Владислав Селезньов.

Як повідомляло РБК-Україна, більшість російських БТГр, які зараз передислоковані на Херсонську і частково на Запорізьку область є десантними підрозділами, в першу чергу призначені для атаки, а не для оборони.

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