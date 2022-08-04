Окупанти стягують війська на південь: експерти назвали причини

Окупанти останнім часом стягують свої сили на південь України, жертвуючи широким наступом на сході. Оскільки ворог побачив свою вразливість, насамперед на правому березі Дніпра в Херсонській області, де ЗСУ проводять обмежені, але успішні контратаки.

Про це йдеться в матеріалі РБК-Україна "Навіщо Росія стягує війська на південь України і чому їм загрожує розгром".

Так, відомо, що зараз у Херсонській та Запорізькій області вже зосереджено близько 30 батальйонних тактичних груп (БТГр), що становить близько 22 тисяч осіб.

Тим часом наші бійці намагаються просунутися на північному заході та заході у напрямку Миколаїв - Херсон, систематично знищуючи при цьому ворожі склади з боєприпасами, командні пункти та логістичні лінії, що знаходяться на відстані 80 кілометрів до наших позицій.

Для чого це ворогу

Втім, як вважають експерти, перетягування росіянами сил південь не схожі на зміцнення оборони окупованого Херсону.

Як пояснив екс-начальник прес-служби Генштабу, полковник ЗСУ Владислав Селезньов, більшість БТГр, які зараз передислоковані на Херсонську та частково на Запорізьку область є десантними підрозділами, які насамперед призначені для атаки, а не для оборони.

Таким чином, як стверджує Селезньов, частину цих військ перекинули в тому числі з району Ізюму та Лиману, звідки противник збирався розвинути наступ на Слов'янськ. Крім того, окремі підрозділи прибули з Далекого Сходу через тимчасово окупований Крим.

При цьому, як вважає військовий експерт Олег Жданов, поки що не варто розраховувати, що масоване перекидання військ противника повністю послабить його позиції на інших напрямках.

Оскільки окупантів залишається цілком достатньо, щоб боронити вже захоплені рубежі. Втім, тепер місцями перевага ворожих сил становила сім-вісім до одного, то зараз уже два-три до одного.

Важливий нюанс

Експерти звертають увагу на те, що на південний напрямок здебільшого ворог перекидає підрозділи, які вже вимотані у боях під Запоріжжям та Донецьком.

Однак свіжі сили завдяки високоточній далекобійній артилерії частково вдається громити на марші і вже відомо як мінімум про два успішні удари по ешелонах, які йшли з окупованого Криму.

"Коли на одній ділянці фронту зосереджуються БТГр фактично від усіх десантних дивізій збройних сил Російської Федерації - виглядає так, що йдеться не про оборону, а про наступ", - сказав Селезньов. І цієї версії дотримуються усі опитані РБК-Україна експерти.

Нагадаємо, як раніше повідомив радник керівника Офісу президента України Олексій Арестович, "активні події почнуться вже приблизно через тиждень на Херсонському та Запорізькому напрямках".

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