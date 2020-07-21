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Зеленський відреагував на захоплення заручників в автобусі у Луцьку

Луцьк, Вівторок 21 липня 2020 11:38
Зеленський відреагував на захоплення заручників в автобусі у Луцьку
Фото: Володимир Зеленський (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Юлія Струк

Президент заявив, що тримає перебіг подій під особистим контролем

Президент Володимир Зеленський відреагував на захоплення заручників в автобусі у центрі Луцька. Він заявив, що тримає перебіг подій під особистим контролем.

Про це повідомляє офіційний Telegram-канал глави держави.

"Тривожні новини з Луцька... Робиться все, щоб ситуацію було врегульовано без жертв. Тримаю перебіг подій під особистим контролем", - зазначив глава держави.

Підкреслимо, раніше стало відомо, що у центрі Луцька чоловік захопив автобус із заручниками. При собі невідомий має вибухівку та зброю. В області ввели оперативний план "Заручник". Територія центру міста перекрита задля забезпечення безпеки громадян. На місті працюють усі служби поліції.

У поліції інформують, що чоловік опублікував у соцмережах пост з невдоволенням системою. Правоохоронці ж ведуть перемовини та намагаються обмежити доступ цивільних у центральну частину міста.

Як писало РБК-Україна, за попередніми даними у захопленому автобусі в Луцьку перебуває 20 заручників, чоловік озброєний.

Нагадаємо, у МВС зазначили, що чоловік, який захопив автобус із заручниками у Луцьку, представився ім'ям Максим Плохой; з ним ведуть переговори.

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Новини України Володимир ЗеленськийЛуцькзахват заложников
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