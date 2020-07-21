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Аваков у терміновому порядку вилетів до Луцька

Луцьк, Вівторок 21 липня 2020 12:00
Аваков у терміновому порядку вилетів до Луцька
Фото: Арсен Аваков (РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Аваков особисто координуватиме дії силовиків

Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков терміново вилетів до Луцька у зв'язку з захопленням автобуса із заручниками. Міністр буде особисто координувати дії правоохоронців.

Про це у Facebook повідомив заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко.

Відзначимо, на даний момент відомо, що на місці захоплення автобуса із заручниками проходить спецоперація. Правоохоронці намагаються встановити особу нападника, який досі періодично робить постріли зі зброї.

Нагадаємо, у Міністерстві внутрішніх справ розповіли, що зловмисник, який повідомив поліції про захоплення заручників, представився як Максим Плохой; однак його особу поки не підтверджено.

Сьогодні стало відомо про захоплення пасажирського автобуса рейсу Берестечко-Красилівка. Даних про постраждалих поки немає, а за різними даними, всередині можуть перебувати від 10 до 20 заручників.

Президент України Володимир Зеленський вже відреагував на захоплення заручників і заявив, що силовики роблять все, щоб врегулювати ситуацію без жертв; він також підкреслив, що тримає ситуацію на особистому контролі.

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Новини України ЛуцькзаложникизахватАрсен Аваков
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