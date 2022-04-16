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Жителів Луганської області закликають евакуюватись: "допоможіть ЗСУ програти ворога"

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Луганська область , Субота 16 квітня 2022 13:22
Жителів Луганської області закликають евакуюватись: "допоможіть ЗСУ програти ворога" Мешканців Луганської обалсті закликали виїхати (GettyImages)
Автор: Тетяна Самарук

Голова Луганської ОВА Сергій Гайдай закликає мешканців евакуюватися з регіону. Зокрема, він заявив, що тим самим вони допоможуть Збройним силам у протистоянні з російськими окупантами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Гайдая.

"Не зволікайте з евакуацією! Про Луганщину подбають ЗСУ. Евакуація в містах триває, проте через ранкові обстріли в Лисичанську можуть бути зміни", - сказав він.

Також Гайдай зазначив, що російські окупанти не полишають спроб захопити вільні міста області. Однак, через поразки загарбники розлючені та обстрілюють мирних мешканців.

За словами голови ОВА, ситуація загострюється, адже область постійно палає від влучань ворожої зброї. Також довезти допомогу у населені пункти стає все важче.

"Відлік розпочато, погода скоро зміниться, вже не так багато часу до сакральної для окупантів дати, 9 травня. Встигніть поїхати! Допоможіть ЗСУ захистити Луганщину та вигнати ворога!", – додав Гайдай.

Наразі понад 70 тисяч мешканців Луганської області досі не виїхали. Зазначається, що до війни в області проживало близько 330 тисяч людей.

"Рубіжне, Попасна та Гірська громада зруйновані до невпізнаваності - там ситуація найгірша, доступ туди ускладнений. Сєвєродонецьк зруйновано на 70%. У місті залишилося близько 20 тисяч городян із 130 тисяч, що жили там до війни. Кремінна та Лисичанськ зараз у "гарячій" фазі, обстріли тривають і вдень, і вночі", - написав Гайдай.

Жителів Луганської області закликають евакуюватись: &quot;допоможіть ЗСУ програти ворога&quot;Жителів Луганської області закликають евакуюватись: &quot;допоможіть ЗСУ програти ворога&quot;Жителів Луганської області закликають евакуюватись: &quot;допоможіть ЗСУ програти ворога&quot;Жителів Луганської області закликають евакуюватись: &quot;допоможіть ЗСУ програти ворога&quot;Жителів Луганської області закликають евакуюватись (t.me/luhanskaVTSA)

Раніше ми повідомляли, що у Лисичанську під обстріл окупантів потрапили волонтери.

Також ми писали, що у Луганській області затримали чоловіка, який направив снаряди окупантів на центр гумдопомоги.

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