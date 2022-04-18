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Найближчим часом російські війська хочуть буквально добити і знищити Донбас, - Зеленський

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Понеділок 18 квітня 2022 00:09
Найближчим часом російські війська хочуть буквально добити і знищити Донбас, - Зеленський Фото: президент України Володимир Зеленський (president.gov.ua)
Автор: Роман Мирончук

Президент України Володимир Зеленський розповів, що сьогоднішній день, 17 квітня, він почав з наради з урядом і військовими щодо бойових дій. За його словами, окупанти хочуть знищити Донбас.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на нічне звернення Зеленського.

"Вже найближчим часом російські війська хочуть буквально добити і знищити Донбас, знищити все, що колись дало славу цьому промисловому регіону. Так само як російські військові знищують Маріуполь, вони хочуть стерти з лиця землі та інші міста Донецької та Луганської областей", - зазначив президент.

Зеленський також підкреслив, що робиться все можливе, щоб забезпечити оборону українських регіонів. У тому числі уряд контактує із західними партнерами.

Нагадаємо, жителів Луганської області закликають евакуюватися. Глава Луганської ОВА Сергій Гайдай заявив, що таким чином вони допоможуть Збройним силам у протистоянні з російськими окупантами.

Раніше в ООН заявили про загибель 1982 цивільних в Україні в результаті агресії Російської Федерації.

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