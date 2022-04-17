Безпечних районів немає. Мер Харкова закликав цивільних, яким загрожують обстріли, виїжджати

У Харкові, внаслідок постійних обстрілів, не залишилося безпечних місць. Цивільних закликали евакуюватися із найнебезпечніших районів.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал міського голови Харкова Ігора Терехова.

"Ми продовжуємо евакуацію людей із найнебезпечніших районів міста, які перебувають під безперервним обстрілом. Вивозимо людей до місць, які є менш небезпечними. Зовсім безпечних районів у Харкові зараз не залишилося. Там ми надаємо місце проживання, гаряче харчування, душ, медичну допомогу. Закликаю всіх, хто мешкає під цілодобовими обстрілами, виїжджати. Наші волонтери допоможуть вам зробити це", - заявив міський голова Ігор Терехов.