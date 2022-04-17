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Безпечних районів немає. Мер Харкова закликав цивільних, яким загрожують обстріли, виїжджати

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Неділя 17 квітня 2022 22:08
Безпечних районів немає. Мер Харкова закликав цивільних, яким загрожують обстріли, виїжджати Фото: мер Харкова закликав цивільних, яким загрожують обстріли, виїжджати (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

У Харкові, внаслідок постійних обстрілів, не залишилося безпечних місць. Цивільних закликали евакуюватися із найнебезпечніших районів.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал міського голови Харкова Ігора Терехова.

"Ми продовжуємо евакуацію людей із найнебезпечніших районів міста, які перебувають під безперервним обстрілом. Вивозимо людей до місць, які є менш небезпечними. Зовсім безпечних районів у Харкові зараз не залишилося. Там ми надаємо місце проживання, гаряче харчування, душ, медичну допомогу. Закликаю всіх, хто мешкає під цілодобовими обстрілами, виїжджати. Наші волонтери допоможуть вам зробити це", - заявив міський голова Ігор Терехов.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що російські окупанти відкрили ракетний вогонь сьогодні по Харкову. Внаслідок обстрілу загинули п'ятеро цивільних.

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