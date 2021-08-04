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Жителів Лашкар Гах в Афганістані попередили про напад талібів: "Біжіть"

Автор: Наталья Скороход

Таліби в Афганістані у будь-який момент можуть захопити Лашкар Гах з населенням 200 000 осіб. Афганські сили просять мирних жителів тікати з міста.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

Ключова столиця афганської провінції Лашкар Гах (столиця провінції Гільменд) може бути захоплена в будь-який момент "Талібаном" - там відбуваються запеклі бої. Тому афганські сили просять мирних жителів виїхати з міста.

Нагадаємо, що афганські сили за добу ліквідували десятки талібів. Жорсткі бої пройшли в провінціях Гільменд, Герат та інших.

Раніше повідомлялося, що таліби можуть бути винні у смерті мирних жителів у провінції Кандагар. Там понад 100 осіб було вбито.

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Афганистан