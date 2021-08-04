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Жителей Лашкар Гах в Афганистане предупредили о нападении талибов: "Бегите"

Автор: Наталья Скороход

Талибы в Афганистане в любой момент могут захватить Лашкар Гах с населением 200 000 человек. Афганские силы просят мирных жителей бежать из города.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

Ключевая столица афганской провинции Лашкар Гах (столица провинции Гильменд) может быть захвачена в любой момент "Талибаном" - там происходят ожесточенные бои. Поэтому афганские силы просят мирных жителей выехать из города.

Напомним, что афганские силы за сутки ликвидировали десятки талибов. Жесткие бои прошли в провинциях Гильменд, Герат и других.

Ранее сообщалось, что талибы могут быть виновны в смерти мирных жителей в провинции Кандагар. Там более 100 человек были убиты.

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Афганистан