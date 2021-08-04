Жителей Лашкар Гах в Афганистане предупредили о нападении талибов: "Бегите"

Талибы в Афганистане в любой момент могут захватить Лашкар Гах с населением 200 000 человек. Афганские силы просят мирных жителей бежать из города.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.
Ключевая столица афганской провинции Лашкар Гах (столица провинции Гильменд) может быть захвачена в любой момент "Талибаном" - там происходят ожесточенные бои. Поэтому афганские силы просят мирных жителей выехать из города.
Напомним, что афганские силы за сутки ликвидировали десятки талибов. Жесткие бои прошли в провинциях Гильменд, Герат и других.
Ранее сообщалось, что талибы могут быть виновны в смерти мирных жителей в провинции Кандагар. Там более 100 человек были убиты.