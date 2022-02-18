Жителів Донецька просять залишатися вдома. Бойовики хочуть підірвати ряд об'єктів, - ГУР
Українська розвідка має дані про те, що бойовики хочуть підірвати кілька об'єктів в окупованому Донецьку. У зв'язку з цим жителів міста закликають не виходити з дому і не користуватися громадським транспортом.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Головного управління розвідки Міноборони.
Повідомляється, що російські спецслужби замінували об'єкти соціальної інфраструктури в Донецьку з метою їх подальшого підриву.
"Ці заходи мають на меті дестабілізувати ситуацію на тимчасово окупованих територіях нашої держави і створити підстави для звинувачення України в терактах. Служба зв'язків з громадськістю ГУР МО України закликає донеччан не виходити з дому і не користуватися громадським транспортом", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, сьогодні окупанти в окремих районах Донецької та Луганської областях оголосили масову евакуацію мирного населення в Ростовську область Російської Федерації.
В Офісі президента України вважають, що евакуація може бути використана в якості провокації.