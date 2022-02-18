Жителів Донецька просять залишатися вдома. Бойовики хочуть підірвати ряд об'єктів, - ГУР

Українська розвідка має дані про те, що бойовики хочуть підірвати кілька об'єктів в окупованому Донецьку. У зв'язку з цим жителів міста закликають не виходити з дому і не користуватися громадським транспортом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Головного управління розвідки Міноборони.

Повідомляється, що російські спецслужби замінували об'єкти соціальної інфраструктури в Донецьку з метою їх подальшого підриву. "Ці заходи мають на меті дестабілізувати ситуацію на тимчасово окупованих територіях нашої держави і створити підстави для звинувачення України в терактах. Служба зв'язків з громадськістю ГУР МО України закликає донеччан не виходити з дому і не користуватися громадським транспортом", - йдеться в повідомленні.