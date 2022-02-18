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Евакуація з ОРДЛО: у Зеленського не виключають провокації, може бути обстріл колони

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Київ, П'ятниця 18 лютого 2022 19:38
Евакуація з ОРДЛО: у Зеленського не виключають провокації, може бути обстріл колони Фото: Михайло Подоляк (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Владислав Красінський

В Офісі президента України Володимира Зеленського не виключають, що евакуація з ОРДЛО (окремих районів Донецької та Луганської областей) може бути елементом провокації. Зокрема, для того, щоб обстріляти одну з евакуаційних колон, щоб звинуватити в цьому українську сторону.

Про це в коментарі РБК-Україна заявив радник голови Офісу президента Михайло Подоляк.

"Це дуже тривожна ситуація, яка не зводиться просто до пропаганди. Україна не хоче війни і точно не збирається здійснювати будь-які наступальні операції на Донбасі", - зазначив він.

На його думку, окупаційні сили застосовують всю свою фантазію, щоб хоч якось виправдати свої провокаційні дії, спрямовані на загострення.

"Що це за так звана "евакуація"? Цілком ймовірно, що окупанти самі ж обстріляють одну з таких "евакуаційних" колон, щоб звинуватити Україну. Це очевидний мотив. Ми закликаємо російську сторону залишити Донбас у спокої, виконувати свої переговорні зобов'язання і якщо когось і "евакуювати" з ОРДЛО, так це свою військову техніку, своїх диверсантів і своїх окупаційні структури", - додав Подоляк.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна писало, що відбувається на окупованому Донбасі після оголошення про масову евакуацію мирного населення.

Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний заявив, що жителів окупованих територій використовують для ескалації.

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