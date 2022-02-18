Жителей Донецка просят оставаться дома. Боевики хотят подорвать ряд объектов, - ГУР

Украинская разведка располагает данными о том, что боевики хотят подорвать несколько объектов в оккупированном Донецке. В связи с этим жителей города призывают не выходить из дома и не пользовать общественным транспортом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Главного управления разведки Минобороны.

Сообщается, что российские спецслужбы заминировали объекты социальной инфраструктуры в Донецке с целью их дальнейшего подрыва. "Эти меры преследуют цель дестабилизировать ситуацию на временно оккупированных территориях нашего государства и создать основания для обвинения Украины в терактах. Служба связей с общественностью ГУР МО Украины призывает дончан не выходить из дома и не пользоваться общественным транспортом", - говорится в сообщении.