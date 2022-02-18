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Жителей Донецка просят оставаться дома. Боевики хотят подорвать ряд объектов, - ГУР

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Киев, Пятница 18 февраля 2022 20:56
Жителей Донецка просят оставаться дома. Боевики хотят подорвать ряд объектов, - ГУР Фото: Украина просит жителей Донецка оставаться дома и не пользоваться общественным транспортом (dan-news.info)
Автор: Артем Горовенко

Украинская разведка располагает данными о том, что боевики хотят подорвать несколько объектов в оккупированном Донецке. В связи с этим жителей города призывают не выходить из дома и не пользовать общественным транспортом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Главного управления разведки Минобороны.

Сообщается, что российские спецслужбы заминировали объекты социальной инфраструктуры в Донецке с целью их дальнейшего подрыва.

"Эти меры преследуют цель дестабилизировать ситуацию на временно оккупированных территориях нашего государства и создать основания для обвинения Украины в терактах. Служба связей с общественностью ГУР МО Украины призывает дончан не выходить из дома и не пользоваться общественным транспортом", - говорится в сообщении.

Напомним, сегодня оккупанты в отдельных районах Донецкой и Луганской областях объявили массовую эвакуацию мирного населения в Ростовскую область Российской Федерации.

В Офисе президента Украины считают, что эвакуация может быть использована в качестве провокации.

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