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Житель Хмельницького продавав персональні дані 2,8 млн користувачів мережі

Хмельницький, П'ятниця 06 листопада 2020 12:14
Житель Хмельницького продавав персональні дані 2,8 млн користувачів мережі
Фото: комп'ютер (pixabay.com)
Автор: Игорь Литвиненко

У Хмельницькому викрили місцевого жителя на незаконному продажі персональних даних користувачів інтернету. Чоловік мав логінами і паролями від соцмереж, поштових скриньок і електронних гаманців 2,8 мільйонів користувачів.

Про це повідомили у прес-службі Міністерства внутрішніх справ.

Чоловік поширював конфіденційну інформацію користувачів на закритих форумах і в одному з популярних месенджерів.

"Зловмисник перевіряв на факт відповідності відомостей для входу на різних вебресурсах і надалі здійснював розповсюдження отримані дані. Досудовим розслідуванням встановлено факт поширення фігурантом бази даних, яка містить відомості про 2,8 мільйона авторизованих даних облікових записів користувачів мережі Інтернет", - повідомили в МВС.

За даним фактом порушено кримінальну справу за ст. 361-2 (несанкціонований збут або розповсюдження інформації з обмеженим доступом, яка зберігається в електронно-обчислювальних машинах (комп'ютерах), автоматизованих системах, комп'ютерних мережах або на носіях такої інформації) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, наприкінці серпня правоохоронці викрили хакерів, які викрадали персональні дані українців.

Також РБК-Україна писало, що спецслужби України і Британії викрила міжнародну хакерське угруповання.

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