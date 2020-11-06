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Житель Хмельницкого продавал персональные данные 2,8 млн пользователей сети

Хмельницкий, Пятница 06 ноября 2020 12:14
Житель Хмельницкого продавал персональные данные 2,8 млн пользователей сети
Фото: компьютер (pixabay.com)
Автор: Игорь Литвиненко

В Хмельницком разоблачили местного жителя на незаконной продаже персональных данных пользователей интернета. Мужчина располагал логинами и паролями от соцсетей, почтовых ящиков и электронных кошельков 2,8 миллионов пользователей.

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел.

Мужчина распространял конфиденциальную информацию пользователей на закрытых форумах и в одном из популярных мессенджеров.

"Злоумышленник проверял на факт соответствия сведений для входа на различных вебресурсах и в дальнейшем осуществлял распространение полученные данные. Досудебным расследованием установлен факт распространения фигурантом базы данных, содержащей сведения о 2,8 миллиона авторизированных данных учетных записей пользователей сети Интернет", - сообщили в МВД.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 361-2 (несанкционированный сбыт или распространение информации с ограниченным доступом, которая сохраняется в электронно-вычислительных машинах (компьютерах), автоматизированных системах, компьютерных сетях или на носителях такой информации) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, в конце августа правоохранители разоблачили хакеров, которые похищали персональные данные украинцев.

Также РБК-Украина писало, что спецслужбы Украины и Британии разоблачила международную хакерскую группировку.

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Новости Украины Общество Хмельницкийперсональные данные

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