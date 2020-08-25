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СБУ викрила хакерів, що викрадали персональні дані українців

Львівська область, Вівторок 25 серпня 2020 17:04
СБУ викрила хакерів, що викрадали персональні дані українців
Фото: хакер (freepik.com)
Автор: Игорь Литвиненко

Персональні дані користувачів поширювали через закриті канали в Telegram

Служба безпеки України заблокувала у Львівській області незаконну діяльність хакерів, які займалися викраденням персональних даних українців. Вони викрадали дані користувачів з допомогою поширення вірусів.

Про це повідомили у прес-службі СБУ.

Як зазначили у спецслужбі, хакери здійснювали DDos-атаки на інформаційні ресурси. Викрадені дані систематично розміщувалися в закритих онлайн-каналах месенджера Teelgram.

"Під час проведення слідчих дій за місцем проживання фігурантів справи правоохоронці виявили і вилучили комп'ютерну техніку та зразки шкідливого програмного забезпечення", - повідомили в СБУ.

За даним фактом відкрито справи по ч. ст 2. 361 (несанкціоноване втручання в роботу комп'ютерів, автоматизованих систем, комп'ютерних мереж чи мереж електрозв'язку) та ч. 2 ст. 361-1 (створення з метою використання, розповсюдження або збуту шкідливих програмних чи технічних засобів, а також їх розповсюдження або збут) Кримінального кодексу України. Кільком фігурантам повідомлено про підозру у вчиненні злочину.

Нагадаємо, минулого тижня СБУ з британськими спецслужбами викрила міжнародну хакерське угруповання.

Також повідомлялося, що наприкінці червня в Україні викрили продаж баз даних Держприкордонслужби.

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