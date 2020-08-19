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СБУ з британськими спецслужбами викрила міжнародне хакерське угруповання

Київ, Середа 19 серпня 2020 14:51
СБУ з британськими спецслужбами викрила міжнародне хакерське угруповання
Фото: СБУ (РБК-Україна)
Автор: Максим Зайченко

Угрупування викрадало персональні дані та продавало їх у DarkNet

Кіберфахівці Служби безпеки України спільно з британськими спецслужбами блокували діяльність міжнародного хакерського угруповання. У ході обшуків у українського хакера вилучили 20 терабайт інформації з базами даних.

Про це повідомляє прес-центр СБУ.

Як зазначається, угрупування діяло з 2018 року і спеціалізувалася на викрадення персональних даних громадян Великобританії, США, країн Європи та СНД для їх продажу в DarkNet.

Одного з учасників групи затримали в Україні. Про нього повідомили британські спецслужби. Він розробляв і продавав шкідливі програми для отримання доступу до персональних даних.

"З допомогою шкідливої програми зловмисники незаконно заволодівали логінами і паролями від інтернет-сайтів, електронних поштових скриньок, даними кредитних карток і електронних гаманців громадян. Надалі викрадена інформація використовувалася для створення бот-мереж, здійснення DDoS-атак, викрадення грошей і персональної інформації громадян", - йдеться в повідомленні.

У ході обшуків у українського хакера вилучили 20 терабайт інформації з базами даних, а також вихідні коди розробленого ним вірусу.

Зловмиснику повідомили про підозру по 1 ч. ст. 361-2 (несанкціоновані збут або розповсюдження інформації з обмеженим доступом, яка зберігається в комп'ютерах) Кримінального кодексу України.

"Раніше британські служби затримали його спільника, який вже відбуває тюремне ув'язнення за злочини у сфері кібербезпеки. Триває досудове слідство", - додали в СБУ.

Нагадаємо, раніше в Україні стався витік персональних даних військовослужбовців.

Крім цього, раніше стався витік даних з сервісу Cloudflare, якими користуються українські державні органи для захисту від кібер-атак; СБУ перевірила витік і розповіла, загрожує вона державної безпеки.

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