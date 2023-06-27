"Хорошая новость" для Украины. "Вагнеровцы" уничтожили редкий самолет Ил-22, - Игнат

Во время бунта основателя ЧВК "Вагнера" Евгения Пригожина в России, был уничтожен ценный и редкий самолет Ил-22. Таких в РФ не больше десяти.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью НВ спикера Воздушных сил ВСУ Юрия Игната.

"В ходе неудачной попытки боевиков из террористической организации группа "Вагнера" во главе с главарем Евгением Пригожиным "пойти на Москву" в РФ был уничтожен самолет Ил-22, и это был первый случай ликвидации такой авиации", - отметил Игнат.

Игнат напомнил, что Ил-22 уже поражался нашими украинскими зенитными ракетами, но мы только "повредили" его.

"Он вернулся тогда на базу, немного "разорванный", его восстанавливали. Ил-22 работает вместе с самолетом А-50", - рассказал он, добавив, что такой А-50 пытались взорвать партизаны в Беларуси с помощью дрона.

"Они (А-50, - ред.) на юге Украины в Азовском и Черном морях всегда летают, отслеживают радиолокационно наши средства, которые находятся в Украине", - отметил Игнат.

Кроме того, по его данным, были уничтожены два боевых вертолета (один типа Ми и один Ка-52), один военно-транспортный вертолет Ми-8 и еще один РЭБовский Ми-8, выполняющий функцию создания препятствий. Последний, по его словам, очень ценен для армии РФ, и таких вертолетов в России есть "не так много".

Спикер воздушных сил назвал уничтожение Ил-22 "хорошей новостью" для Украины.

"Каждая уничтоженная единица техники, и вертолеты, и самолеты это хорошие новости для Украины. Это создает оккупантам проблемы. Плюс не забывайте еще летчики. Они самое ценное достижение, пилота просто так не подготовишь", - констатировал он.

Переворот Пригожина

Бунт основателя ЧВК "Вагнера" Евгения Пригожина стал пиком его конфликта с министром обороны РФ Сергеем Шойгу после того, как якобы российские военные нанесли удар по тыловому лагерю наемников. Не дойдя до Москвы 200 км, Пригожин после переговоров с главой белорусского режима Александром Лукашенко заявил о прекращении своего "похода на Москву".

При этом за день "вагнеровцы" уничтожили несколько единиц российской авиации. В частности, самолет АН-24 был сбит в субботу, 24 июня, в Кантемировском районе Воронежской области в России.