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Едет, но не летит. В Беларуси показали самолет, который атаковали партизаны

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Среда 01 марта 2023 21:18
Едет, но не летит. В Беларуси показали самолет, который атаковали партизаны Иллюстративное фото: в Беларуси показали самолет, который атаковали партизаны (t.me/Hajun_BY)
Автор: Иван Носальский

Министерство обороны Беларуси обнародовало видео с российским разведывательным самолетом А-50, по которому ударили партизаны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал ведомства.

На видео, которое обнародовало Минобороны Беларуси, можно заметить, как самолет ездит по взлетной полосе, но не взлетает.

При этом "Беларускі Гаюн" обратил внимание, что ролик был намеренно снят в сумерках, где не видны отдельные детали самолета. Пропаганда показала борт только снизу и сбоку.

В мониторинговой группе отмечают, что видео действительно было снято сегодня, 1 марта, в районе 20:00, но есть ряд неоднозначных моментов.

"На кадрах показано исключительно руление ДРЛО (система дальнего радиолокационного обнаружения - ред.), что не является доказательством того, что у самолета не повреждена вращающаяся антенна радарного комплекса "Шмель" и даже того, что самолет может летать", - уточняют в "Гаюне".

В то же время мониторинговая группа сравнила кадры 1 марта с аналогичными, которые были сняты 29 января. Основное различие в том, что "тарелка" самолета выглядит иначе, на ней теперь виднеется большое черное пятно, которого не было еще месяц назад.

Едет, но не летит. В Беларуси показали самолет, который атаковали партизаныФото: "тарелка" А-50 (t.me/Hajun_BY)

По информации "Гаюна", в день удара по самолету - 26 февраля - на аэродром прилетела бригада ремонтников, которая, вероятно, обеспечила спешный первичный ремонт. Самолет могли подлатать и подкрасить для того, чтобы показать, что с ним якобы все в порядке. При этом борт сегодня никуда не взлетал.

Напомним, 26 февраля на белорусском аэродроме "Мачулищи" партизаны атаковали разведывательный самолет россиян А-50.

Позже журналист показал первые спутниковые снимки самолета россиян после атаки.

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