ВСУ поразили объект ВПК в Московской области, - Генштаб

Подразделения Сил беспилотных систем во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны нанесли успешный удар по важному объекту военно-промышленного комплекса (ВПК) врага в Московской области России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Генерального штаба Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Поражение было нанесено в ночь на 12 июня.

Во время атаки были зафиксированы взрывы на территории Технопарка "Резонит", который расположен в Зубове Московской области.

Пораженный объект - завод серийного производства и монтажа печатных плат и производства электроники. Враг использует продукцию объекта при изготовлении высокотехнологичного вооружения и техники.

Сейчас результаты поражения уточняются.

"Силы обороны продолжают принимать все меры, чтобы подорвать военно-экономический потенциал российских оккупантов и заставить Россию прекратить вооруженную агрессию против Украины", - добавляет Генштаб.