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ВСУ поразили объект ВПК в Московской области, - Генштаб

Четверг 12 июня 2025 10:11
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ВСУ поразили объект ВПК в Московской области, - Генштаб Иллюстративное фото: ВСУ поразили объект ВПК в Московской области (t.me/GUmchs62)
Автор: Сергей Пышкин

Подразделения Сил беспилотных систем во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны нанесли успешный удар по важному объекту военно-промышленного комплекса (ВПК) врага в Московской области России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Генерального штаба Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Поражение было нанесено в ночь на 12 июня.

Во время атаки были зафиксированы взрывы на территории Технопарка "Резонит", который расположен в Зубове Московской области.

Пораженный объект - завод серийного производства и монтажа печатных плат и производства электроники. Враг использует продукцию объекта при изготовлении высокотехнологичного вооружения и техники.

Сейчас результаты поражения уточняются.

"Силы обороны продолжают принимать все меры, чтобы подорвать военно-экономический потенциал российских оккупантов и заставить Россию прекратить вооруженную агрессию против Украины", - добавляет Генштаб.

Удары по территории России

ВСУ, Главное управление разведки (ГУР) и Служба безопасности Украины (СБУ) регулярно осуществляют удары по объектам на территории России. Эти действия направлены на ослабление военной логистики противника и уничтожение инфраструктуры, которая обеспечивает ведение боевых действий.

Особое внимание украинские силы уделяют ударам по нефтеперерабатывающим заводам (НПЗ), авиабазам, складам боеприпасов и железнодорожным узлам.

В ночь на 11 июня, как писал Генштаб, Силы обороны атаковали пороховой завод в Тамбовской области.

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