Минус 20 кг без тренировок: мужчина похудел за год благодаря двум привычкам
Американец Том Капон за год похудел на 20 килограммов и сейчас его вес составляет 89 кг. Все благодаря периодическому питанию и простой ежедневной активности.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт The Mirror.
Как лишний вес ухудшал жизнь мужчины
30-летний мужчина рассказал, что подъем по лестнице ощущался как олимпийский вызов, обычные бытовые дела стали для него настоящим испытанием.
К физическим трудностям, связанным с медицинским избыточным весом, добавилось и резкое ухудшение психического здоровья.
Поэтому, чтобы изменить свою жизнь, он решил соблюдать периодическую голодовку. Процесс предусматривает обычно 16 часов голодания и 8 часов питания.
Приложение по питанию посылало мужчине оповещения, чтобы напомнить о периоде голодания, а также давало советы и подсказки по питанию.
Также Том следил за тем, чтобы в питании был дефицит калорий. Рекомендуемая суточная норма потребления калорий (для среднестатистического человека) составляет 2500 калорий для мужчин и 2000 для женщин.
"Людям нужно питаться с дефицитом, чтобы похудеть, поэтому организм использует свои жировые запасы, а не энергию непосредственно из пищи", - сказал он.
В частности, мужчине нужно потреблять 2400 калорий в день, чтобы терять 0,5-1 кг в неделю. Он также один раз в неделю позволял себе есть фастфуд и пиццу, но при этом придерживался дефицита.
Том Капон до и после похудения (фото: mirror.co.uk)
Детали тренировки
Следующим большим изменением было то, что он делал не менее 10 000 шагов в день. Сейчас он уже ходит в спортзал четыре раза в неделю и плавает дважды в неделю.
"Трудно переоценить, насколько увеличение количества шагов изменило жизнь - бонус энергия пришла именно от этого. У меня появилась энергия, чтобы начать плавать каждую неделю. Теперь это мое любимое занятие", - объяснил он.
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