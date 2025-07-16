Депортация детей из Херсона: СБУ и прокуроры установили детальный маршрут и всех причастных
Работники СБУ и прокуроры установили обстоятельства, подробный маршрут и всех причастных к депортации двух малолетних детей из Украины в РФ, а также принудительного перемещения еще 46 детей во временно оккупированный Крым.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Офиса Генерального прокурора.
По данным прокуроров, среди организаторов и исполнителей преступления - депутат Госдумы федерального собрания РФ, назначенные оккупационными властями "министр здравоохранения АР Крым" и его заместитель, руководитель "департамента здравоохранения оккупированной Херсонской области" и и.о. главного врача "Херсонского областного дома ребенка".
За совершение военных преступлений против украинских детей они находятся под санкциями в Украине.
Схема похищения
В конце августа 2022 года депутат Госдумы РФ и ее сообщница под видом официального визита прибыли во временно оккупированный Херсон.
Они осмотрели воспитанников и организовали депортацию двух детей - девочки 11 месяцев и почти двухлетнего мальчика. Из них только девочка была лишена родительской опеки, мальчик находился в заведении временно, из-за сложных жизненных обстоятельств в семье.
Для беспрепятственного вывоза этих двух детей на территорию РФ оккупационные чиновники подготовили документы, где указали, что сопровождающими являются указанные гражданки РФ.
Мальчика и девочку незаконно вывезли в Москву под предлогом прохождения дополнительного обследования и лечения, хотя, как установлено следствием, по состоянию здоровья они в этом не нуждались.
Впоследствии украинским детям выдали свидетельство о рождении российского образца. В дальнейшем лидер партии "Справедливая Россия" и его жена удочерили одного ребенка и изменили ему персональные данные, кроме даты рождения. Место нахождения мальчика пока неизвестно.
Вывоз 46 детей
Кроме того, в октябре 2022 года из Херсонского областного дома ребенка вывезли еще 46 детей в возрасте от рождения до 5 лет.
Фигуранты лично сопровождали их перевозку в детское учреждение "Елочка", которое подконтрольно оккупационному "министерству здравоохранения АР Крым".
Позже в заведение приехала Уполномоченный президента РФ по правам ребенка и отметила, что ее офис поможет устроить детей в российские приемные семьи.
Похищение украинских детей Россией
С начала полномасштабного вторжения Россия вывозила украинских детей с временно оккупированных территорий. Часть из них незаконно усыновляют в России.
Недавно в американском Конгрессе представили резолюцию с осуждением похищения и насильственного перемещения украинских детей со стороны страны-террориста РФ.
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