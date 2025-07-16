Депортация детей из Херсона: СБУ и прокуроры установили детальный маршрут и всех причастных

Работники СБУ и прокуроры установили обстоятельства, подробный маршрут и всех причастных к депортации двух малолетних детей из Украины в РФ, а также принудительного перемещения еще 46 детей во временно оккупированный Крым.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Офиса Генерального прокурора.

По данным прокуроров, среди организаторов и исполнителей преступления - депутат Госдумы федерального собрания РФ, назначенные оккупационными властями "министр здравоохранения АР Крым" и его заместитель, руководитель "департамента здравоохранения оккупированной Херсонской области" и и.о. главного врача "Херсонского областного дома ребенка".

За совершение военных преступлений против украинских детей они находятся под санкциями в Украине.

Схема похищения

В конце августа 2022 года депутат Госдумы РФ и ее сообщница под видом официального визита прибыли во временно оккупированный Херсон.

Они осмотрели воспитанников и организовали депортацию двух детей - девочки 11 месяцев и почти двухлетнего мальчика. Из них только девочка была лишена родительской опеки, мальчик находился в заведении временно, из-за сложных жизненных обстоятельств в семье.

Для беспрепятственного вывоза этих двух детей на территорию РФ оккупационные чиновники подготовили документы, где указали, что сопровождающими являются указанные гражданки РФ.

Мальчика и девочку незаконно вывезли в Москву под предлогом прохождения дополнительного обследования и лечения, хотя, как установлено следствием, по состоянию здоровья они в этом не нуждались.

Впоследствии украинским детям выдали свидетельство о рождении российского образца. В дальнейшем лидер партии "Справедливая Россия" и его жена удочерили одного ребенка и изменили ему персональные данные, кроме даты рождения. Место нахождения мальчика пока неизвестно.

Вывоз 46 детей

Кроме того, в октябре 2022 года из Херсонского областного дома ребенка вывезли еще 46 детей в возрасте от рождения до 5 лет.

Фигуранты лично сопровождали их перевозку в детское учреждение "Елочка", которое подконтрольно оккупационному "министерству здравоохранения АР Крым".

Позже в заведение приехала Уполномоченный президента РФ по правам ребенка и отметила, что ее офис поможет устроить детей в российские приемные семьи.