Жеваго заочно обрали запобіжний захід у вигляді утримання в СІЗО

Суд заочно заарештував колишнього народного депутата і ексвласника банку"Фінанси і Кредит". Раніше його оголосили в міжнародний розшук у справі про розтрату 113 млн доларів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на картку розшукового обліку МВС України .

"Запобіжний захід: утримання під вартою", - йдеться в розшуковій картці, на ім'я Костянтина Жеваго.

Нагадаємо, суд дозволив заарештувати ексвласника банку "Фінанси та Кредит" у грудні 2019 року. За два місяці до цього колишньому нардепу повідомили про підозру в тому, що він організував розтрату 113 млн доларів кредитної організації.

У середині липня 2021 року Інтерпол оголосив Жеваго в міжнародний розшук.

Зазначимо, Державне бюро розслідувань оголосило Жеваго в розшук ще восени 2019 року.