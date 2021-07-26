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Жеваго заочно обрали запобіжний захід у вигляді утримання в СІЗО

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Київ, Понеділок 26 липня 2021 19:28
Жеваго заочно обрали запобіжний захід у вигляді утримання в СІЗО Фото: Костянтина Жеваго заочно заарештували (РБК-Україна)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Суд заочно заарештував колишнього народного депутата і ексвласника банку"Фінанси і Кредит". Раніше його оголосили в міжнародний розшук у справі про розтрату 113 млн доларів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на картку розшукового обліку МВС України.

"Запобіжний захід: утримання під вартою", - йдеться в розшуковій картці, на ім'я Костянтина Жеваго.

Нагадаємо, суд дозволив заарештувати ексвласника банку "Фінанси та Кредит" у грудні 2019 року. За два місяці до цього колишньому нардепу повідомили про підозру в тому, що він організував розтрату 113 млн доларів кредитної організації.

У середині липня 2021 року Інтерпол оголосив Жеваго в міжнародний розшук.

Зазначимо, Державне бюро розслідувань оголосило Жеваго в розшук ще восени 2019 року.

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