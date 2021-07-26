ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Жеваго заочно избрали меру пресечения в виде содержания в СИЗО

Новина українською →
Киев, Понедельник 26 июля 2021 19:28
Жеваго заочно избрали меру пресечения в виде содержания в СИЗО Фото: Константина Жеваго заочно арестовали (РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Суд заочно арестовал бывшего народного депутата и экс-владельца банка "Финансы и Кредит". Ранее его объявили в международный розыск по делу о растрате 113 млн долларов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на карточку розыскного учета МВД Украины.

"Мера пресечения: содержание под стражей", - говорится в розыскной карточке на имя Константина Жеваго.

Напомним, суд разрешил арестовать экс-владельца банка "Финансы и Кредит" в декабре 2019 года. За два месяца до этого бывшему нардепу сообщили о подозрении в том, что он организовал растрату 113 млн долларов кредитной организации.

В середине июля 2021 года Интерпол объявил Жеваго в международный розыск.

Отметим, Государственное бюро расследований объявило Жеваго в розыск еще осенью 2019 года.

Читайте РБК-Украина в Google News
Константин Жеваго арест Суд
NEWS
Оккупанты 10 раз открывали огонь на Донбассе: использовали минометы и артиллерию
Оккупанты 10 раз открывали огонь на Донбассе: использовали минометы и артиллерию
DAILY
Олигарх №2. Как Виктор Пинчук строит отношения с властью при президенте Зеленском
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Олигарх №2. Как Виктор Пинчук строит отношения с властью при президенте Зеленском