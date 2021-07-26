Жеваго заочно избрали меру пресечения в виде содержания в СИЗО

Суд заочно арестовал бывшего народного депутата и экс-владельца банка "Финансы и Кредит". Ранее его объявили в международный розыск по делу о растрате 113 млн долларов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на карточку розыскного учета МВД Украины .

"Мера пресечения: содержание под стражей", - говорится в розыскной карточке на имя Константина Жеваго.

Напомним, суд разрешил арестовать экс-владельца банка "Финансы и Кредит" в декабре 2019 года. За два месяца до этого бывшему нардепу сообщили о подозрении в том, что он организовал растрату 113 млн долларов кредитной организации.

В середине июля 2021 года Интерпол объявил Жеваго в международный розыск.

Отметим, Государственное бюро расследований объявило Жеваго в розыск еще осенью 2019 года.