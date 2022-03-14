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"Жорстокість повинна припинитися": Блінкен висловився про атаку Росії на Яворівський полігон

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Понеділок 14 березня 2022 03:41
"Жорстокість повинна припинитися": Блінкен висловився про атаку Росії на Яворівський полігон Фото: державний секретар США Ентоні Блінкен (Getty Images)
Автор: Володимир Костирін

Державний секретар США Ентоні Блінкен заявив, що Штати засуджують російський ракетний удар по Яворівському полігону у Львівській області, в результаті якого загинули 35 людей і ще 134 отримали поранення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний Twitter Блінкена.

"Ми засуджуємо ракетний удар Російської Федерації по Міжнародному центру миротворчості та безпеки в Яворові, недалеко від кордону України з Польщею", - йдеться в публікації.

Також держсекретар США додав, що "жорстокість повинна припинитися".

Нагадаємо, рано вранці 13 березня російські війська з акваторії Чорного і Азовського морів здійснили авіаудари по Яворівському полігону у Львівській області. Полігон знаходиться у 20 км від кордону з Польщею, яка входить в НАТО.

Раніше радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван попередив, що якщо Росія вистрілить по території НАТО, блок відповість всією своєю міццю.

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