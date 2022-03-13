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Ракетний удар по Яворівському полігону завдали з акваторії Чорного та Азовського морів

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Львівська область, Неділя 13 березня 2022 12:59
Ракетний удар по Яворівському полігону завдали з акваторії Чорного та Азовського морів Фото: голова Львівської обласної Військової адміністрації Максим Козицький (t me kozytskyy_maksym_official)
Автор: Олександр Мороз

Російські війська завдали ракетного удару по Яворівському полігону та Міжнародному центру миротворчості та безпеки у Львівській області з акваторії Чорного та Азовського морів. Ракети були запущені зі стратегічних бомбардувальників.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Львівської обласної військової адміністрації Максима Козицького.

"Авіаудар було здійснено з акваторії Чорного і Азовського морів. Літаки підняли в аеропорту Саратова. Загалом окупанти випустили понад 30 ракет. Спрацювала українська система протиповітряної оборони. Частину ракет ми збили в повітрі", - зазначив він.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в результаті удару по Яворівському полігону загинули 35 осіб. Ще 134 отримали поранення різного ступеня тяжкості.

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