"Жестокость должна прекратиться": Блинкен высказался об атаке России на Яворовский полигон
Государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что Штаты осуждают российский ракетный удар по Яворовскому полигону во Львовской области, в результате которого погибли 35 человек и еще 134 получили ранения.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный Twitter Блинкена.
"Мы осуждаем ракетный удар Российской Федерации по Международному центру по поддержанию мира и безопасности в Яворове, недалеко от границы Украины с Польшей", - говорится в публикации.
Также госсекретарь США добавил, что "жестокость должна прекратиться".
Напомним, рано утром 13 марта российские войска из акватории Черного и Азовского морей совершили авиаудары по Яворовскому полигону во Львовской области. Полигон находится в 20 км от границы с Польшей, которая входит в НАТО.
Ранее советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан предупредил, что если Россия выстрелит по территории НАТО, блок ответит всей своей мощью.
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