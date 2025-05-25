Повреждены общежитие и бизнес-центр, много пострадавших: в Киеве уточнили последствия атаки
В Киеве в результате массированной воздушной атаки со стороны российских оккупантов этой ночью количество пострадавших возросло уже до 11 человек. В столице обновили данные о последствиях дроново-ракетного обстрела.
Об этом передает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Киевской городской военной администрации (КГВА).
Отмечается, что "в результате вражеской атаки по объектам гражданской инфраструктуры" города Киев были зафиксированы пожары и разрушения в трех районах. А именно:
Голосеевский район
Здесь были зафиксированы повреждения общежития, и также был пожар, который уже потушили. Кроме того, сообщается о падении обломков сбитых вражеских беспилотников "в нескольких локациях".
Днепровский район
В этом районе были зафиксированы разрушения 2-го этажа частного жилого дома. В КГВА уточнили, что пожара на месте - не было.
Шевченковский район
Как передали в администрации, в Шевченковском районе был поврежден бизнес-центр.
Данные о пострадавших
"По состоянию на 04:00 подтверждено 11 пострадавших в возрасте от 18 до 62 лет. Информация уточняется", - передали в КГВА.
Вражеская атака - продолжается
Также в администрации обратили внимание жителей столицы, что российская воздушная такая до сих пор продолжается. Так, в воздушном пространстве на подступах к Киеву фиксируются "Шахеды", и возможна работа ПВО.
"Призываем не покидать укрытий до отбоя!" - добавили в КГВА.
Массированная дроново-ракетная атака ночью 25 мая
Ранее сообщалось, что этой ночью российские захватчики снова нанесли по Украине комбинированную воздушную атаку, как и сутками ранее. Так, вечером 24 мая враг запустил несколько групп дронов-камикадзе, из-за чего была объявлена тревога в ряде областей Украины. Также сообщалось о работе ПВО в Киевской и Запорожской областях.
Взрывы этой ночью раздавались в Киеве, в Харькове, в Николаеве, в Одессе, в Чернигове, а также сообщалось о взрывах в Сумах, в Запорожской и Тернопольской областях. В регионах активно велась работа ПВО.
Позже ночью российские захватчики запустили из стратегической авиации ракеты для ударов по Украине. А еще - были пуски крылатых ракет типа "Калибр" из акватории Черного моря.
РБК-Украина в отдельном материале собрало все, что известно о массированной комбинированной воздушной атаке РФ в ночь на 25 мая.
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