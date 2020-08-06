Вибух у Бейруті: за допомогою звернулися 30 українців, у трьох пошкоджено житло

Фото: Дмитро Кулеба (РБК-Україна)

Українців немає серед загиблих і постраждалих в Бейруті

Після вибуху в Бейруті (Ліван) 30 громадян України звернулися за допомогою до посольства. Крім того, у трьох українських сімей серйозно пошкоджено житло.

Про це на брифінгу заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

За його словами, в результаті вибуху в Бейруті серед громадян України загиблих і постраждалих немає. У той же час три українські родини повідомили посольству України в Лівані про серйозне пошкодження їх житла. Одна українка повідомила про зруйновану квартиру та легкі тілесні ушкодженнях. Також близько 30 українців звернулися за грошовою допомогою.

"Ми будемо надавати їм необхідну підтримку", - додав Кулеба.

Підсумки онлайн-брифінгу 6 серпня: Підсумки онлайн-брифінгу Dmytro Kuleba 6 серпня: ВИБУХИ У БЕЙРУТІ: АКТУАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ - станом на 9:00 ранку 6 серпня загиблих чи поранених громадян України внаслідок вибухів у Бейруті немає - три сім'ї українців звернулися до Embassy of Ukraine in Lebanon/Посольство України в Лівані з повідомленнями щодо пошкодження їхніх помешкань, одна громадянка України розказала про руйнування її квартири та незначні тілесні ушкодження - інформація щодо можливої наявності громадян України на двох вантажних суднах, які прибули з України до порту Бейрута, наразі не підтвердилася - Україна готова надати допомогу Лівану та вже отримала від ліванської сторони запит найбільш нагальних потреб, МЗС координує всередині системи української влади надання цієї гуманітарної допомоги РОСІЯ УТИСКАЄ РЕЛІГІЙНІ СПІЛЬНОТИ В ТИМЧАСОВО ОКУПОВАНОМУ КРИМУ - Росія надалі утискає релігійні громади в тимчасово окупованому Криму - МЗС засуджує виселення громади ПЦУ з Кафедрального собору святих рівноапостольних князів Володимира та Ольги у Сімферополі - Такі дії держави-окупанта неприпустимі та грубо порушують права людини, відображають політику системного переслідування української православної спільноти в тимчасово окупованому Криму - МЗС засуджує утиски та переслідування кримчан мусульманського віросповідання, общини месіанських євреїв, вірян «Свідків Ієгови» КАМПАНІЯ ПРОТИ STOPFAKE - ДОКАЗ УСПІШНОСТІ ЇХНІХ ЗУСИЛЬ - МЗС спостерігає координовані, системні спроби Росії підірвати репутацію українських фактчекерів, зокрема, організації Stopfake - StopFake очевидно заважає Росії як країні, яка є найбільшою в світі машиною зі створення і поширення фейків ПЕРША ОНЛАЙН-КОНФЕРЕНЦІЯ БІЗНЕСІВ УКРАЇНИ ТА МАЛАЙЗІЇ - Україна та Малайзія домовилися про проведення 15 вересня першої в історії онлайн-конференції бізнесів за участі близько 300 компаній - учасників Рада експортерів та інвесторів при МЗС України та малайзійської Matrade ВІЗИТ ГЛАВИ МЗС МОЛДОВИ ДО УКРАЇНИ - Україна готова вивести відносини з Молдовою на новий рівень: нарощувати експорт української електроенергії до Молдови, посилювати взаємодію в сферах торгівлі та інвестицій, галузі енергетики ТОП КРАЇН, ЯКІ ЦІКАВЛЯТЬ УКРАЇНЦІВ ДЛЯ ПОДОРОЖЕЙ - 38 країн надалі за різних умів впускають до себе українських громадян - Детальна інформація доступна на онлайн-карті МЗС: http://tripadvisormfa.gov.ua - Онлайн-картою МЗС з моменту запуску скористалося вже понад 1 мільйон унікальних користувачів (1,04 млн) Опубліковано Міністерство закордонних справ України / MFA of Ukraine Четвер, 6 серпня 2020 р.

Нагадаємо, до цього Кулеба розповів, що на двох кораблях, які прибули в Бейрут з Маріуполя, не було українців; раніше з'явилася інформація, що судна з українцями могли перебувати в зоні ураження вибуху.

За останніми даними, в результаті вибуху в Бейруті загинули більше 130 осіб, ще понад 5 тисяч постраждали.