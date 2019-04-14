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Жертвами повеней в Ірані стали понад 70 осіб

Новини » Надзвичайні події    14.04.2019 - 16:04
Жертвами повеней в Ірані стали понад 70 осіб
Фото: повінь в Ірані (twitter.com/AliiOvain)

Сильні дощі спровокували повені в більшості провінцій Ірану

В результаті повеней, які утворилися в більшості провінцій Ірану, загинули понад 70 осіб. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Анадолу.

Як повідомив глава Інституту судової експертизи Ірану Ахмед Шуджаі, сильні проливні дощі спровокували повені в 25-ти іранських провінціях з 31. В результаті чого загинули щонайменше 76 осіб. Найбільше людей загинули в провінції Фарс.

"Жертвами стихії стали 23 людини в провінції Фарс, 14 - в провінції Лорістан, 8 загиблих в провінції Гулістан, по 5 - в провінціях Мазендеран, Хамадан і Хузестан. Ще по три людини стали жертвами повеней в провінціях Північний Хорасан, Кохгилуйе і Бойерохмед, дві людини в провінції Ілам, ще по одній - в провінціях Хорасан Резеві, Сімнан, Керманшах, Кум, Ісфахан, Казвін і Зенджан", - зазначив Шуджаі.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Ірані проводили евакуацію населення через загрози нових повеней на цих вихідних так як синоптики прогнозували нові сильні дощі. Прогнозовані сильні зливи на південному заході країни ставлять під ризик близько 400 тис. осіб. В цьому регіоні були відкриті всі греблі для полегшення накопичення води.

РБК-Україна писало, що повінь в Ірані забрала життя понад 40 осіб. В результаті повеней, які утворилися через зливи, на заході і південному заході Ірану загинули щонайменше 45 осіб.

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