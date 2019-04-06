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В Ірані через загрозу нових повеней евакуюють людей

Новини » Надзвичайні події    06.04.2019 - 17:18
В Ірані через загрозу нових повеней евакуюють людей
Фото: повінь в Ірані (twitter.com/AliiOvain)

Жертвами повені стали щонайменше 70 осіб

В Ірані проводять евакуацію населення із-за загрози нових повеней на цих вихідних так як синоптики прогнозують нові сильні дощі. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BBC.

Прогнозовані сильні зливи на південному заході країни ставлять під ризик близько 400 тис. осіб. В цьому регіоні були відкриті всі греблі для полегшення накопичення води.

Влада проводить переміщення жінок і дітей, а чоловіків просять залишитися для підмоги в наданні допомоги евакуації. Також вони повідомили, що в даний час жертвами повені стали щонайменше 70 осіб.

Губернатор провінції Хузестан Голамрез Шаріаті розповів, що було евакуйовано 6 міст і селищ уздовж річки Кархех.

Також повідомляється, що Ірак закрив пропускний пункт Шиб на кордоні з Іраном для мандрівників і торговців з-за можливої загрози.

Раніше РБК-Україна повідомляло, повінь в Ірані забрав життя понад 40 осіб. В результаті повеней, які утворилися через зливи, на заході і південно-заході Ірану загинули щонайменше 45 осіб, найбільше стихія торкнулася південну провінцію Хузестан, там доведеться евакуювати жителів 56 селищ, які знаходяться поблизу річок і гребель.

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